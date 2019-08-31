Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray'da Falcao mesaisi sürüyor. Fatih Terim'in ısrarla golcü transferi istemesi yönetimin çalışmalarını hızlandırırken, transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala Fransa'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Radamel Falcao transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılı ekip, Monaco ile de anlaşma noktasına geldi. İşte Falcao transferinde son dakika gelişmeleri...

31.08.2019 13:25 - Son Güncelleme: 31.08.2019 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





