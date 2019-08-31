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Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray'da Falcao mesaisi sürüyor. Fatih Terim'in ısrarla golcü transferi istemesi yönetimin çalışmalarını hızlandırırken, transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala Fransa'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Radamel Falcao transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılı ekip, Monaco ile de anlaşma noktasına geldi. İşte Falcao transferinde son dakika gelişmeleri...

31.08.2019 13:25 - Son Güncelleme: 31.08.2019 13:31
Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray'ın transfer gündeminin 1 numaralı ismi Radamel Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Sarı-kırmızılı takımın bir süredir transferi için uğraş verdiği Kolombiyalı yıldızı kulübü Monaco bırakmıyordu.

Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Golcü ismin yerini dolduramadığı gerekçesiyle takımdan göndermeyen Monaco, Falcao'nun yerini dolduruyor.

Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Daha önce Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katan Fransız ekibi son hamlesini Almanya'dan yapıyor.

Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

L'Equipe'in duyurduğu habere göre Leipzig forması giyen golcü futbolcu Jean-Kevin Augustin'in gün içerisinde Monaco için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

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