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Galatasaray'ın satışa çıkardığı o ürün sosyal medyayı salladı!

Kulüplerin gelir kapılarından biri de lisanslı ürünler. Formalardan, atkılara, spor giyimden, ayakkabıya kadar geniş bir skala karşınıza çıkıyor. Ancak Türkiye'den ve dünyadan pek çok spor kulübü işi abarttı, birbirinden ilginç ürünleri satışa çıkardı. İçlerinde yer alan ürünleri görünce şaşırmamak elde değil. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe başta olmak üzere kulüplerin satışa çıkardığı birbirinden ilginç ürünler...

31.08.2019 12:43 - Son Güncelleme: 31.08.2019 12:45
Galatasaray'ın satışa çıkardığı o ürün sosyal medyayı salladı!

Futbol kulüplerinin sattığı ilginç ürünleri sizler için derledik. İşte o ilginç ürünler...

Galatasaray'ın satışa çıkardığı o ürün sosyal medyayı salladı!

Manchester City bahçe seti

Galatasaray'ın satışa çıkardığı o ürün sosyal medyayı salladı!

Real Madrid makasları

Galatasaray'ın satışa çıkardığı o ürün sosyal medyayı salladı!

Dortmund mutfak temizleme spreyi

Galatasaray'ın satışa çıkardığı o ürün sosyal medyayı salladı!

Werder Bremen cipsi

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