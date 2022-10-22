2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

Kaleci - Marcos

Dida ile rekabet etmesine rağmen, kaleyi bırakmayan Marcos, 7 maçta sadece 4 gol yemişti. Turnuva sırasında 28 yaşında olan Marcos, kariyerine 2011 yılına kadar Palmeiras'ta devam etti ve futbolu bıraktı. 2002'deki başarısından sonra Arsenal'in kapısını çaldığı Marcos, ülkesinden ayrılmak istemedi. Şu anda 49 yaşında olan Marcos, taraftarları eğlence amaçlı oyun ve bahis için bir araya getiren bir sosyal platformda çalışıyor.