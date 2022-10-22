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Haberler Spor 2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

Futbolseverler 20 Kasım 2022'de Katar'da başlayacak Dünya Kupası için geri sayıma geçti. 2002'de Türkiye A Milli Takımı ile aynı grupta yer alan ve yarı finalde karşılaştığımız Brezilya, finalde Almanya'yı devirerek Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Peki, efsane futbolcular şimdi ne yapıyor?

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
22.10.2022 12:43 - Son Güncelleme: 22.10.2022 12:44
2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

5 kez turnuvayı kazanan Sambacılar, 20 yıl sonra dünyanın yeniden dünyanın 1 numarası olmak istiyor. Ronaldinho'lu, Ronaldo'lu, Roberto Carlos'lu dev kadro, turnuvaya damga vurmuş ve kupayı müzesine götürmüştü. İşte kadrodaki isimler ve yaptıkları işler…

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2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

Kaleci - Marcos
Dida ile rekabet etmesine rağmen, kaleyi bırakmayan Marcos, 7 maçta sadece 4 gol yemişti. Turnuva sırasında 28 yaşında olan Marcos, kariyerine 2011 yılına kadar Palmeiras'ta devam etti ve futbolu bıraktı. 2002'deki başarısından sonra Arsenal'in kapısını çaldığı Marcos, ülkesinden ayrılmak istemedi. Şu anda 49 yaşında olan Marcos, taraftarları eğlence amaçlı oyun ve bahis için bir araya getiren bir sosyal platformda çalışıyor.

2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

Sağ bek - Cafu
Dünya Kupası kazanan takımın kaptanı Cafu, Brezilya formasıyla 142 maça çıktığı için gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerden biri olarak kabul ediliyor. Turnuva öncesi Roma'da oynayan Cafu ardından Milan'a transfer oldu. 2008'de futbolu bırakan Cafu, 2019'da çok kötü bir olay yaşadı.

2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

Cafu'nun oğlu Danilo, henüz 30 yaşındayken evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti… Cafu, Katar'daki Dünya Kupası'nda elçilerden biri olarak görev yapacak.

2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?

Stoper - Lucio
Tıpkı Marcos ve Cafu gibi turnuvadaki her maçta 90 dakika forma giyen Lucio, O sırada Bayer Leverkusen'de oynuyordu. Lucio 2004'te Bayern Münih'e geçti şampiyonluklar yaşadı. 2009'da Inter'e ve 2012'de Juventus'a giden Lucio şu anda 44 yaşında. 2015-2017 arasında 2 yıl da Hindistan Ligi'nde Goa formasını terleten Lucio futbolu Ocak 2020'de bıraktı ve şu anda emekli.

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