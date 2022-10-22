2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Efsaneler şimdi ne yapıyor?
Futbolseverler 20 Kasım 2022'de Katar'da başlayacak Dünya Kupası için geri sayıma geçti. 2002'de Türkiye A Milli Takımı ile aynı grupta yer alan ve yarı finalde karşılaştığımız Brezilya, finalde Almanya'yı devirerek Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Peki, efsane futbolcular şimdi ne yapıyor?
Kaleci - Marcos
Dida ile rekabet etmesine rağmen, kaleyi bırakmayan Marcos, 7 maçta sadece 4 gol yemişti. Turnuva sırasında 28 yaşında olan Marcos, kariyerine 2011 yılına kadar Palmeiras'ta devam etti ve futbolu bıraktı. 2002'deki başarısından sonra Arsenal'in kapısını çaldığı Marcos, ülkesinden ayrılmak istemedi. Şu anda 49 yaşında olan Marcos, taraftarları eğlence amaçlı oyun ve bahis için bir araya getiren bir sosyal platformda çalışıyor.
Stoper - Lucio
Tıpkı Marcos ve Cafu gibi turnuvadaki her maçta 90 dakika forma giyen Lucio, O sırada Bayer Leverkusen'de oynuyordu. Lucio 2004'te Bayern Münih'e geçti şampiyonluklar yaşadı. 2009'da Inter'e ve 2012'de Juventus'a giden Lucio şu anda 44 yaşında. 2015-2017 arasında 2 yıl da Hindistan Ligi'nde Goa formasını terleten Lucio futbolu Ocak 2020'de bıraktı ve şu anda emekli.