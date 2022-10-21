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Christoph Daum’dan üzen haber! Kendisi duyurdu

Christoph Daum'dan üzen haber... Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

21.10.2022 13:47 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:50
Christoph Daum’dan üzen haber! Kendisi duyurdu

Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

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Christoph Daum’dan üzen haber! Kendisi duyurdu

CRISTOPH DAUM DUYURDU: KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln'de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Christoph Daum’dan üzen haber! Kendisi duyurdu

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi.

Christoph Daum’dan üzen haber! Kendisi duyurdu

İşte Daum'un paylaşımı...

Christoph Daum’dan üzen haber! Kendisi duyurdu

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

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