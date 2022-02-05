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Fransa'da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Marsilya'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede şık bir gole imza atan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sosyal medyada Fransız taraftarlardan büyük övgü aldı. Öte yandan Başakşehir forması altında 9 golle en skorer sezonunu yaşadığı 2015-2016'daki gol sayısını şimdiden yakaladı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
05.02.2022 11:27 - Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
Fransa’da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!

Marsilya'nın Angers'i 5-2 yendiği maçta takımının 5. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon tüm kulvarlarda 9. kez gol sevinci yaşadı.

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Fransa’da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!

Cengiz, böylelikle 9 golle kariyerinin en skorer dönemini yaşadığı 2015-2016 sezonunu şimdiden yakaladı.

Fransa’da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!

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Son olarak Marsilya'nın Angers'i 5-2 yendiği maçta Marsila'nın 5. golünü atan Milli futbolcumuz, bu sezon Fransız ekibi ile tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Fransa’da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!

REKORUNU EGALE ETTİ

Kariyerinin en parlak günlerini geçiren Cengiz böylelikle, Başakşehir forması altında 9 golle en skorer sezonunu yaşadığı 2015-2016'daki gol sayısını şimdiden yakaladı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

Fransa’da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!

Şubat ayının başı itibarıyla en skorer lig performansını tekarlayan Cengiz, bu sezon 1 gol daha atması durumunda ise kendi adına en golcü sezonunu yaşamış olacak.

Öte yandan kiralık olarak Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu, Fransız ekibinin ligde kalması halinde aktif olacak.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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