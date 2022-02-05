Fransa'da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Marsilya'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede şık bir gole imza atan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sosyal medyada Fransız taraftarlardan büyük övgü aldı. Öte yandan Başakşehir forması altında 9 golle en skorer sezonunu yaşadığı 2015-2016'daki gol sayısını şimdiden yakaladı ve bu alandaki rekorunu egale etti.
05.02.2022 11:27
- Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
Marsilya'nın Angers'i 5-2 yendiği maçta takımının 5. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon tüm kulvarlarda 9. kez gol sevinci yaşadı.
Şubat ayının başı itibarıyla en skorer lig performansını tekarlayan Cengiz, bu sezon 1 gol daha atması durumunda ise kendi adına en golcü sezonunu yaşamış olacak.
Öte yandan kiralık olarak Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu, Fransız ekibinin ligde kalması halinde aktif olacak.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)