Fransa’da Cengiz Ünder rekorunu egale etti sosyal medya yıkıldı: Sen bir canavarsın!

Şubat ayının başı itibarıyla en skorer lig performansını tekarlayan Cengiz, bu sezon 1 gol daha atması durumunda ise kendi adına en golcü sezonunu yaşamış olacak.

Öte yandan kiralık olarak Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu, Fransız ekibinin ligde kalması halinde aktif olacak.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)