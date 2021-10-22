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Haberler Güncel Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti

Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti

Başkan Erdoğan, Afrika turunda ilgi odağı olan fotoğraf karesinin perde arkasını dönüş yolunda uçakta gazetecilere anlattı. Liberya lideri Weah'ın başarılı futbol kariyerine değindi. Erdoğan, "Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış. Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülü'nü o da almış. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu." dedi. İşte o çok konuşulan fotoğrafın hikayesi...

22.10.2021 08:56 - Son Güncelleme: 22.10.2021 09:19
Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'dan dönüş yolunda uçakta aralarında eski Futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın da olduğu liderlerle keyifli sohbetin perde arkasını gazetecilere aktardı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile buluşmasındaki dörtlü sohbetten keyifli anların kameralara yansıdığı anımsatılarak, "Orada neler yaşandı, ne konuşuldu da o keyifli görüntü ortaya çıktı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan şunları söyledi:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti

'ESPRİ ÜZERİNE GÜLÜMSEDİK'
"Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış. Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülü'nü o da almış. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."

Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti

ALTIN TOP SAHİBİ İKONİK OYUNCU
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Liberya'da 1966'da doğan Weah, üç kardeşiyle birlikte anneannesinin evinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Weah, 14 yaşına kadar elektrikçi olarak çalıştı. Bir yıl sonra ise Young Survivors takımına katılarak futbol oynamaya başladı.

Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti

Kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başlayan Weah, Invincible Eleven formasıyla 23 maçta 24 gol atarak Kamerun takımı Tonnerre Yaounde'ye imza attı. Ülkesinden ayrılarak yeni bir fırsat arayan Weah'ın buradaki teknik direktörü Claude Le Roy aynı zamanda Arsene Wenger'in yakın dostuydu.

Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti

O dönemlerde Afrikalı futbolcuların Avrupa'ya transferi hiç de kolay değildi. Neredeyse onları izlemeye giden kimse yoktu. Arsene Wenger, Weah hakkında duyduğu övgülerin ardından Kamerun'a onu izlemeye gitti.

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