Başkan Erdoğan ile eski futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın keyifli sohbeti
Başkan Erdoğan, Afrika turunda ilgi odağı olan fotoğraf karesinin perde arkasını dönüş yolunda uçakta gazetecilere anlattı. Liberya lideri Weah'ın başarılı futbol kariyerine değindi. Erdoğan, "Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış. Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülü'nü o da almış. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu." dedi. İşte o çok konuşulan fotoğrafın hikayesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'dan dönüş yolunda uçakta aralarında eski Futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın da olduğu liderlerle keyifli sohbetin perde arkasını gazetecilere aktardı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile buluşmasındaki dörtlü sohbetten keyifli anların kameralara yansıdığı anımsatılarak, "Orada neler yaşandı, ne konuşuldu da o keyifli görüntü ortaya çıktı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan şunları söyledi:
'ESPRİ ÜZERİNE GÜLÜMSEDİK'
"Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış. Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülü'nü o da almış. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."
ALTIN TOP SAHİBİ İKONİK OYUNCU
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Liberya'da 1966'da doğan Weah, üç kardeşiyle birlikte anneannesinin evinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Weah, 14 yaşına kadar elektrikçi olarak çalıştı. Bir yıl sonra ise Young Survivors takımına katılarak futbol oynamaya başladı.