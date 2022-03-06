Meksika'da tribünler birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 20'den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler
Son dakika haberi... Meksika'da dün akşam saatlerinde oynanan Queretaro - Atlas maçında tribünlerde eşi benzeri görülmemiş olaylar çıktı. İki takım taraftarları birbirine girerken, Meksika basını kavgalar nedeniyle 10'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 20'den fazla yaralının bulunduğu mücadele yarıda kaldı. Karşılaşmada yaşanan olayları Takvim.com.tr'den Okan Beltek yazdı...
06.03.2022 10:08 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:08
Konuk ekip Atlas, 29. dakikada Furch'un golü ile öne geçerken, 62. dakikada tribünde çıkan olayların sahaya taşmasının ardından karşılaşma yarıda kesildi.
Maçın oynandığı Queretaro Valisi Mauricio Kuri, soruşturma başlayacağını açıkladı. Vali, Avrupa'ya planladığı geziyi askıya aldığını duyurdu.