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Meksika'da tribünler birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 20'den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler

Son dakika haberi... Meksika'da dün akşam saatlerinde oynanan Queretaro - Atlas maçında tribünlerde eşi benzeri görülmemiş olaylar çıktı. İki takım taraftarları birbirine girerken, Meksika basını kavgalar nedeniyle 10'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 20'den fazla yaralının bulunduğu mücadele yarıda kaldı. Karşılaşmada yaşanan olayları Takvim.com.tr'den Okan Beltek yazdı...

Okan Beltek
takvim.com.tr
06.03.2022 10:08 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:08
Meksika’da tribünler birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 20’den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler

Meksika'da dün akşam saatlerinde oynanan Queretaro - Atlas maçında daha önce benzeri görülmemiş olaylar yaşandı.

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Meksika’da tribünler birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 20’den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler

Konuk ekip Atlas, 29. dakikada Furch'un golü ile öne geçerken, 62. dakikada tribünde çıkan olayların sahaya taşmasının ardından karşılaşma yarıda kesildi.

Meksika’da tribünler birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 20’den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler

Tribünde taraftarlar birbirine girerken, sosyal medyada ise çırılçıplak soyulmuş, tekmelenen ve kanlı ceset videoları dolaşmaya başladı.

Ülkede bulunan gazeteciler olaylar nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla yaralı olduğunu duyurdu.

Meksika’da tribünler birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 20’den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Liga MX Başkanı Mikel Arriola, yaşanan vahşetle ilgili olarak "Corregidora de Queretaro Stadı'nda yaşanan şiddet kabul edilemez bir durum. Stadyumdaki güvenlik eksikliğinden sorumlu olanlar cezalandırılacak. Oyuncular ve taraftarların güvenliği bir önceliktir." dedi.

Meksika’da tribünler birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 20’den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler

Maçın oynandığı Queretaro Valisi Mauricio Kuri, soruşturma başlayacağını açıkladı. Vali, Avrupa'ya planladığı geziyi askıya aldığını duyurdu.

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