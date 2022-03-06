Meksika’da tribünler birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 20’den fazla yaralı! Kan donduran görüntüler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Liga MX Başkanı Mikel Arriola, yaşanan vahşetle ilgili olarak "Corregidora de Queretaro Stadı'nda yaşanan şiddet kabul edilemez bir durum. Stadyumdaki güvenlik eksikliğinden sorumlu olanlar cezalandırılacak. Oyuncular ve taraftarların güvenliği bir önceliktir." dedi.