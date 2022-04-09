RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

Cristiano Ronaldo taraftara patladı... İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelede etkisiz bir performans ortaya koyan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı hareketle olay oldu. Ünlü yıldız bir taraftarın telefonuna vurarak yere düşürdü.

09.04.2022 21:11 - Son Güncelleme: 09.04.2022 21:34
Cristiano Ronaldo’dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

Cristiano Ronaldo taraftara patladı... İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelede etkisiz bir performans ortaya koyan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı hareketle olay oldu. Ünlü yıldız bir taraftarın telefonuna vurarak yere düşürdü.

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Cristiano Ronaldo’dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Cristiano Ronaldo’dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

Haftaya 7. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Everton'a konuk oldu.

Cristiano Ronaldo’dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

Everton, Gordon'ın 27. dakikada kaydettiği golle sezonun 8. galibiyetini alırken, Manchester United ligdeki son 5 maçında 4. puan kaybını yaşadı.

Cristiano Ronaldo’dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

İki maç eksiği bulunan Everton puanını 28'e yükseltti. Bir maçı eksik Manchester United ise 51 puanda kaldı.

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