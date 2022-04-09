Cristiano Ronaldo’dan olay hareket! Çileden çıktı taraftarın telefonunu parçaladı

Cristiano Ronaldo taraftara patladı... İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelede etkisiz bir performans ortaya koyan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı hareketle olay oldu. Ünlü yıldız bir taraftarın telefonuna vurarak yere düşürdü.