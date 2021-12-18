Kadıköy'de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Ülker Stadı'nda karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Pereira'nın geleceği tartışma konusu olurken Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör koltuğunda Önder Karaveli yer alacak. İşte kritik mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'i.
18.12.2021 11:17
- Son Güncelleme: 18.12.2021 11:17
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek.
SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.