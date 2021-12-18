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Haberler Spor Kadıköy'de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11'ler

Kadıköy'de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Ülker Stadı'nda karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Pereira'nın geleceği tartışma konusu olurken Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör koltuğunda Önder Karaveli yer alacak. İşte kritik mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'i.

18.12.2021 11:17 - Son Güncelleme: 18.12.2021 11:17
Kadıköy’de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek.

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Kadıköy’de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11’ler

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kadıköy’de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

Kadıköy’de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11’ler

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu ise takıma dahil oldu. 2 maçlık men cezası biten İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları son bulan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, derbide takımlarını yalnız bırakmayacak.

Kadıköy’de 354. randevu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11’ler

GUSTAVO İLE NOVAK SINIRDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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