Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez dayanamadı her şeyi tek tek anlattı! 3 milyon sterlinlik evden hayat dersleri

Daha önce Bristol'de çocuk bakıcısı olduğunu söyleyen Georgine Rodriguez, İngiltere'ye geri döndüğü için çok şanslı olduğunu ve hep Londra'da yaşamak istediğini söyledi. Şimdilerde Cheshire'de 3 milyon sterlinlik bir evde yaşayan ve ikiz bebek bekleyen Georgine Rodriguez kendini harika hissetiğini, tüm aile yeni üyeleri merakla beklediklerini açıkladı.