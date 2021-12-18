Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez dayanamadı her şeyi tek tek anlattı! 3 milyon sterlinlik evden hayat dersleri
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Ronaldo futbol kariyerini sürdüredursun, şu sıralar ikiz bebeklere hamile olan sevgilisi Georgina Rodriguez tatlı hayatın tadını çıkarıyor. Önceki gün bir dergiye röportaj veren Rodriguez bakın neler anlattı neler...
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.
Cristiano Ronaldo sayesinde dünya çapında bir şöhrete kavuşan Rodriguez aynı zamanda bir dijital platform için de kendi hayatını anlatan bir dizi çekiyor. Rodriguez, bu kez bir derginin İspanyol edisyonuna verdiği röprtajla çok konuşuldu. Hayatına dair tüm bilinmeyenleri anlatan Rodriguez bakın neler anlattı.
Daha önce Bristol'de çocuk bakıcısı olduğunu söyleyen Georgine Rodriguez, İngiltere'ye geri döndüğü için çok şanslı olduğunu ve hep Londra'da yaşamak istediğini söyledi. Şimdilerde Cheshire'de 3 milyon sterlinlik bir evde yaşayan ve ikiz bebek bekleyen Georgine Rodriguez kendini harika hissetiğini, tüm aile yeni üyeleri merakla beklediklerini açıkladı.
ROL MODEL OLDUĞUNUN FARKINDAYMIŞ
Ronaldo ile tanışmadan önce bir mağazada satış görevlisi olan Georgine Rodriguez, şimdilerde gençlerin kendisinin rol model aldığının farkında. Herkese hayalleri için çalışmaları konusunda öneride bulunan Rodriguez ' insanları hayallari için savaşmaya, 'hayır' yanıtını aldıklarında gerekirse dinlememeleri gerektiğini' söylüyor.