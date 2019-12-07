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Juventus'un yıldızları Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, nam salan hayırseverliğine devam ediyor. Daha önce pek çok defa yaptığı bağışlarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, bu kez Arnavutluk'ta yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa sürpriz yaptı. Daha önce Filistin için bağışta bulunan Ronaldo'nun en büyük rakibi Lionel Messi ise o dönem İsrail'de maça çıkarak tepki toplamıştı.

07.12.2019 11:50 - Son Güncelleme: 07.12.2019 12:41
Juventuslu yıldızları Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Sadece futboluyla değil saha dışındaki davranışlarıyla da büyük takdir toplayan Cristiano Ronaldo, yine kendisine yakışır bir harekette bulundu.

Juventuslu yıldızları Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Portekizli futbolcu, Arnavutluk'un Durres şehrinde yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğu ziyaret etti.

FORMA HEDİYE ETTİ

Buffon ile birlikte Arnavutluk'a giden Portekizli yıldız, çocuklara imzalı forma hediye etti.

Juventuslu yıldızları Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

BAŞBAKAN CANLI YAYINLADI

Ronaldo ve Buffon çocuklarla ilgilenirken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Juventuslu yıldızları Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Her fırsatta Filistin'e ve Filistinli ailelere destek olan Ronaldo, Filistinli çocuklar için 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Juventuslu yıldızları Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Ronaldo'nun en büyük kıyası Lionel Messi ise o dönem tepki toplayan bir davranışa imzasını atmıştı.

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