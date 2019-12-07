Enes Ünal'ın güzelleri güzeli sevgilisi bakın kim! İşte Enes'in Belçika çikolatası...
EURO 2020'ye hesapsız kitapsız gidiyoruz... Milli takımımız tarih yazıp, H grubunu 2.sırada tamamladı ve EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı elde etti. Kemik kadrosunu Merih Demiral, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan gibi genç isimlerin oluşturduğu Ay-yıldızlarımız için en çok dikkat çekenlerden biri hiç kuşkusuz Enes Ünal oldu. Bursaspor'dan İspanya'ya uzanan serüvenini, Milli takım forması ile bulduğu 2 golle taçlandıran Enes Ünal sosyal medyayı aktif kullanıyor. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Enes Ünal hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisi oldu. Enes Ünal'ın sevgilisini görmeye hazır mısınız? İşte Enes'in Belçikalı sevgilisi
07.12.2019 17:41
- Son Güncelleme: 07.12.2019 17:48
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