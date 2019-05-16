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Fatih Terim tarihe geçti! Bir rekor daha...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Sinan Gümüş (p), Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tarihinde 18. kez kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar "Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım" olma unvanını elinde bulurken deneyimli teknik direktör Fatih Terim de rekorlarla dolu teknik direktörlük kariyerine bir yenisini daha ekledi.

16.05.2019 01:46 - Son Güncelleme: 16.05.2019 01:54
Fatih Terim tarihe geçti! Bir rekor daha...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu organizasyonun son şampiyonu Akhisarspor'u 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Fatih Terim tarihe geçti! Bir rekor daha...

Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımlarının ateşlendiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan final maçında Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı.

Fatih Terim tarihe geçti! Bir rekor daha...

GALATASARAY, REKORUNU GELİŞTİRDİ

Sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı.
Bu organizasyonda 23. kez final oynayan Galatasaray, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Fatih Terim tarihe geçti! Bir rekor daha...

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bu sezonun yanı sıra, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

Fatih Terim tarihe geçti! Bir rekor daha...

FATİH TERİM, KUPADA REKORA ORTAK OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 3. Türkiye Kupası'nı kazanarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girdi.

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