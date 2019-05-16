Fatih Terim tarihe geçti! Bir rekor daha...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Sinan Gümüş (p), Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tarihinde 18. kez kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar "Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım" olma unvanını elinde bulurken deneyimli teknik direktör Fatih Terim de rekorlarla dolu teknik direktörlük kariyerine bir yenisini daha ekledi.

16.05.2019 01:46 - Son Güncelleme: 16.05.2019 01:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





