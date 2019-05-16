Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı çok konuşulmuştu! Meğer...

Yaşanan bu korkunç olay sonrası tüm Türkiye Emre Akbaba hakkında her şeyi merak etmeye başladı. Bunlardan biri de Emre Akbaba'nın memleketi oldu. Fransa Montfermeil'de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Emre Akbaba'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Emre Akbaba olmak üzere futbolcuların memleketleri.