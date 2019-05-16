Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı çok konuşulmuştu! Meğer...
Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldızı Emre Akbaba'nın, Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Çaykur Rizespor maçındaki sakatlanma anı renk farketmeksizin tüm sporseverleri üzmüştü... O günden bu yana Emre Akbaba'ya ne oldu, sakatlığı, son durumunun yanı sıra özel hayatına dair en ufak detaylar merak ediliyor. Bunlardan biri de memleketi oldu. Fransa doğumlu olan Emre Akbaba bakın aslen nereliymiş. İşte başta Emre Akbaba olmak üzere futbolcuların memleketleri.
16.05.2019 16:23
- Son Güncelleme: 16.05.2019 16:50
Yaşanan bu korkunç olay sonrası tüm Türkiye Emre Akbaba hakkında her şeyi merak etmeye başladı. Bunlardan biri de Emre Akbaba'nın memleketi oldu. Fransa Montfermeil'de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Emre Akbaba'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Emre Akbaba olmak üzere futbolcuların memleketleri.
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