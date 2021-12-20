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Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Beşiktaş ve Galatasaray, golcü arayışlarına hız verdi. Transfer çalışmalarında iki takımında yolu Julian Quinones isminde kesişti. Meksika Ligi'nde gösterdiği performansla dikkaleri üzerine çeken Julian Quinones, hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın radarına girerken yıldız oyuncunun menajerinin Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

20.12.2021 19:53 - Son Güncelleme: 20.12.2021 19:56
Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray'da gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Listesini oluşturan iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

fmfstateofmind'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Meksika Ligi ekibi Atlas formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Julian Quinones'in peşine düştü.

Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Haberde, iki ezeli rakibin Julian Quinones için teklif yaptığını ve oyuncunun menajerinin Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Öte yandan, bonservisi Tigres'te olan golcü oyuncu bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.

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