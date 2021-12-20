Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede
Beşiktaş ve Galatasaray, golcü arayışlarına hız verdi. Transfer çalışmalarında iki takımında yolu Julian Quinones isminde kesişti. Meksika Ligi'nde gösterdiği performansla dikkaleri üzerine çeken Julian Quinones, hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın radarına girerken yıldız oyuncunun menajerinin Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
20.12.2021 19:53
- Son Güncelleme: 20.12.2021 19:56
Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray'da gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi.
fmfstateofmind'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Meksika Ligi ekibi Atlas formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Julian Quinones'in peşine düştü.
Haberde, iki ezeli rakibin Julian Quinones için teklif yaptığını ve oyuncunun menajerinin Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.