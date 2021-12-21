Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte listedeki adaylar
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Portekizli hocanın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından gözler Fenerbahçe'nin hoca adaylarına çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin yeni hocasını birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...
21.12.2021 08:51
- Son Güncelleme: 21.12.2021 09:30
Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan sarı-lacivertliler, ligde aldığı başarısız sonuçlarla zirveden iyice uzaklaştı.
PEREIRA DÖNEMİ SONA ERDİ!
Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kanarya'da gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi.