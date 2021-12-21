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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte listedeki adaylar

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Portekizli hocanın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından gözler Fenerbahçe'nin hoca adaylarına çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin yeni hocasını birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...

21.12.2021 08:51 - Son Güncelleme: 21.12.2021 09:30
Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak? İşte listedeki adaylar

Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan sarı-lacivertliler, ligde aldığı başarısız sonuçlarla zirveden iyice uzaklaştı.

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Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak? İşte listedeki adaylar

Son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde fatura teknik direktör Vitor Pereira'ya kesildi.

Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak? İşte listedeki adaylar

PEREIRA DÖNEMİ SONA ERDİ!
Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kanarya'da gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi.

Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak? İşte listedeki adaylar

YENİ HOCA KİM OLACAK?
Yeni hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli yönetim listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıracak.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak? İşte listedeki adaylar

KENAN KOÇAK

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