Fenerbahçe'de Vitor Pereira krizi! Yönetime 'paramı verin gideyim' mesajı...
Fenerbahçe'de gözler Vitor Pereira için verilecek karara çevrildi. Yönetimin gönderilmesi için onay verdiği Portekizli teknik adam alacaklarının tamamının peşin olarak ödenmesini istedi. Pereira'nın bu talebi ise Fenerbahçe'de krize neden oldu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
20.12.2021 17:54
- Son Güncelleme: 20.12.2021 18:04
Fenerbahçe yönetimi ile sezon başı 2 senelik sözleşme imzalayan Vitor Pereira yardımcıları ile birlikte yıllık 2 milyon Euro kazanıyor.
Pereira şu ana kadar yönetimden 1 milyon Euro para alırken geleceği ile ilgili yönetime mesaj verdi.
PEŞİN 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Ajansspor'un haberine göre; Pereira iki sene için kalan 3 milyon Euro paranın kendisine peşin olarak ödenmesini isterken aksi durumda istifa etmeyi düşünmediğini yönetime iletti.
YÖNETİME MESAJ
Teknik direktör Vitor Pereira Beşiktaş derbisinde çıkardığı kadro, oyuncu değişiklikleri ve maç sonrası yaptığı açıklamalarla eleştirilerin odak noktasında.