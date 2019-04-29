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Josef Sural'a son veda! Törende gözyaşları sel oldu!

Spor dünyasını yasa boğan kazada hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için tören düzenlendi. Törende takım arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, duygusal anlar yaşandı.

29.04.2019 19:22 - Son Güncelleme: 29.04.2019 19:28
Josef Sural'a son veda! Törende göz yaşları sel oldu!

Kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcular katıldı. Tören esnazında bazı oyuncular gözyaşlarına hakim olamadı.

Josef Sural'a son veda! Törende göz yaşları sel oldu!

Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Josef Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi onlara sahip çıkacağız.

Josef Sural'a son veda! Törende göz yaşları sel oldu!

Ailesini kendi uçağımla Prag'a götüreceğim. Hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Josef Sural'a son veda! Törende göz yaşları sel oldu!

Sural, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün Kayseri deplasmanı dönüşü devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Josef Sural'a son veda! Törende göz yaşları sel oldu!

Kaza sonucu ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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