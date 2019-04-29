Josef Sural'a son veda! Törende gözyaşları sel oldu!
Spor dünyasını yasa boğan kazada hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için tören düzenlendi. Törende takım arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, duygusal anlar yaşandı.
29.04.2019 19:22
- Son Güncelleme: 29.04.2019 19:28
Kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcular katıldı. Tören esnazında bazı oyuncular gözyaşlarına hakim olamadı.
Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Josef Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi onlara sahip çıkacağız.
Ailesini kendi uçağımla Prag'a götüreceğim. Hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
Sural, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün Kayseri deplasmanı dönüşü devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.