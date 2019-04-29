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Galatasaray liderlik fırsatını tepti!

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

29.04.2019 22:18 - Son Güncelleme: 29.04.2019 22:29
Galatasaray liderlik fırsatını tepti!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray, Atiker Konyaspor'a konuk oldu.

Galatasaray liderlik fırsatını tepti!

Maçın kazanması durumunda averaj farkıyla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğe oturacak olan sarı kırmızılılar, sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak ikinci sırada kaldı.

Galatasaray liderlik fırsatını tepti!

Bu sonuçla puanını 60 yapan Galatasaray, lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. 38 puana yükselen Konyaspor ise 9. sırada yer aldı.

Galatasaray liderlik fırsatını tepti!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray liderlik fırsatını tepti!

MAÇTAN NOTLAR:

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta kapanış maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti.

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