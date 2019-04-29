Galatasaray liderlik fırsatını tepti!
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
29.04.2019 22:18
- Son Güncelleme: 29.04.2019 22:29
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray, Atiker Konyaspor'a konuk oldu.
Maçın kazanması durumunda averaj farkıyla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğe oturacak olan sarı kırmızılılar, sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak ikinci sırada kaldı.
Bu sonuçla puanını 60 yapan Galatasaray, lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. 38 puana yükselen Konyaspor ise 9. sırada yer aldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
MAÇTAN NOTLAR:
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta kapanış maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti.