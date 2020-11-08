Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

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Öte yandan bu çok da kolay olmayacak. Hem önemli eksikler var hem de Galatasaray, Sivasspor deplasmanında oldukça zorlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, dış sahada bu sezon oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken Terim, "Sivas karşısında mazeret kabul etmiyorum" diyerek 3 puan şartı koydu.