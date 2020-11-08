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Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan 6 puanla ayrılan Galatasaray, milli araya da galibiyetle girme peşinde. Alanyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak moral bulmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marcao ve Saracchi Sivas'a götürülse de teknik direktör Fatih Terim'in bu ikiliyi riske etmek istemediği belirtildi. İşte Sivasspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

08.11.2020 08:36 - Son Güncelleme: 08.11.2020 08:36
Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Cimbom, daha sonra oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Son iki müsabakada ise BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup eden sarı- kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor deplasmanında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

5 SENEDİR GALİBİYETİ YOK
Öte yandan bu çok da kolay olmayacak. Hem önemli eksikler var hem de Galatasaray, Sivasspor deplasmanında oldukça zorlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, dış sahada bu sezon oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken Terim, "Sivas karşısında mazeret kabul etmiyorum" diyerek 3 puan şartı koydu.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

SİVASSPOR
Samassa, Goiano, Robin, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Claudemir, Fayçal, Gradel, Kayode.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

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