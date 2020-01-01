Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı
İngiltere Premier Ligi'nin 21'nci haftasında Jose Mourinho'lu Tottenham Southampton'ın konuğu oldu. Ev sahibi Southampton 17. dakikada Danny Ings'in attığı gol ile karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanırken, maçın önüne ise Portekizli teknik adamın yaptığı hareket geçti.
01.01.2020 21:38
- Son Güncelleme: 01.01.2020 21:38
Kritik karşılaşmaya Tottenham'ın Portekizli teknik direktör Jose Mourinho geceye damga vurdu.
St. Mary's Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım Southampton 17. dakikada Danny Ings'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu gol Ings'ın bu sezon kaydettiği 13. gol oldu.
Bu gol 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun bu sezon Southampton formasıyla kaydettiği 13. gol oldu.
Bu galibiyetin ardından Southampton puanını 25'e yükseltti. Jose Mourinho yönetimindeki 9. maçında 3 yenilgisini alan Tottenham ise 30 puanda kaldı.
MOURINHO'DAN OLAY HAREKET
Öte yandan karşılaşmanın son anlarında Tottenham Teknik direktörü Jose Mourinho, sessizce Southampton yedek kulübesine doğru giderek rakip takım antrenörünün kağıda yazdığı notu okumak istedi.