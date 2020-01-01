Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı

İngiltere Premier Ligi'nin 21'nci haftasında Jose Mourinho'lu Tottenham Southampton'ın konuğu oldu. Ev sahibi Southampton 17. dakikada Danny Ings'in attığı gol ile karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanırken, maçın önüne ise Portekizli teknik adamın yaptığı hareket geçti.

01.01.2020 21:38 - Son Güncelleme: 01.01.2020 21:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





