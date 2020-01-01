GaleriSpor

Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı

İngiltere Premier Ligi'nin 21'nci haftasında Jose Mourinho'lu Tottenham Southampton'ın konuğu oldu. Ev sahibi Southampton 17. dakikada Danny Ings'in attığı gol ile karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanırken, maçın önüne ise Portekizli teknik adamın yaptığı hareket geçti.

01.01.2020 21:38 - Son Güncelleme: 01.01.2020 21:38
Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı

Kritik karşılaşmaya Tottenham'ın Portekizli teknik direktör Jose Mourinho geceye damga vurdu.

Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı

St. Mary's Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım Southampton 17. dakikada Danny Ings'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu gol Ings'ın bu sezon kaydettiği 13. gol oldu.

Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı

Bu gol 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun bu sezon Southampton formasıyla kaydettiği 13. gol oldu.

Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı

Bu galibiyetin ardından Southampton puanını 25'e yükseltti. Jose Mourinho yönetimindeki 9. maçında 3 yenilgisini alan Tottenham ise 30 puanda kaldı.

Jose Mourinho'dan olay hareket! Cezasız kalmadı

MOURINHO'DAN OLAY HAREKET
Öte yandan karşılaşmanın son anlarında Tottenham Teknik direktörü Jose Mourinho, sessizce Southampton yedek kulübesine doğru giderek rakip takım antrenörünün kağıda yazdığı notu okumak istedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma sağlandı | Galatasaray son dakika haberleri
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma sağlandı | Galatasaray son dakika haberleri