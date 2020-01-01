Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma sağlandı | Galatasaray son dakika haberleri
Transferde sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk devresini 27 puanla tamamlayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in uzun süredir ısrarla istediği yıldız bir isimle anlaşma sağlandığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
01.01.2020 19:45
- Son Güncelleme: 01.01.2020 19:46
Galatasaray ara transfer döneminde bombayı patlattı. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.
İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Terim, ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.