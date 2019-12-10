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Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak

Kısa bir süre önce Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızın üzerinde... Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Vedat Muriç (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse'nin golleriyle 5-2 yendi. Jose Mourinho'nun ekibinin de bu karşılaşmada tribünde olduğu ortaya çıktı. İşte Mourinho'nun istediği o isim ve yapılacak çılgın teklif...

10.12.2019 11:21 - Son Güncelleme: 10.12.2019 11:29
Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak

İki haftalık deplasman beraberliklerinin ardından Kadıköy'de taraftarıyla buluşan Fenerbahçe, adeta gol şov yaptı.

Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak

Sarı-lacivertliler Muriç (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse'nin golleriyle, rakibini 5-2 mağlup etti.

Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak

MOURINHO'NUN EKİBİ TRİBÜNDEN İZLEDİ!

Fenerbahçe'de bu karşılaşmada göz dolduran isimler ise Vedat Muriç, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Serdar Aziz olarak dikkat çekmişti.

Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında tribünlerde yalnızca taraftarların olmadığı ortaya çıktı.

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