Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak

Kısa bir süre önce Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızın üzerinde... Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Vedat Muriç (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse'nin golleriyle 5-2 yendi. Jose Mourinho'nun ekibinin de bu karşılaşmada tribünde olduğu ortaya çıktı. İşte Mourinho'nun istediği o isim ve yapılacak çılgın teklif...

10.12.2019 11:21 - Son Güncelleme: 10.12.2019 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





