Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri
Ara transfer dönemine sayılı günler kala, transfer hareketliliği de başladı. Son dakika gelişmelerin yaşandığı Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok oyuncu da bulunuyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birçok yıldız isminin sözleşmesi bu sezon itibariyle sona eriyor. Bu isimler ocak ayı itibarıyla bedavaya gidebilecek. İşte o liste...
10.12.2019 11:38
- Son Güncelleme: 10.12.2019 11:38
İşte sözleşmesi bitecek olan Süper Lig'in yıldız isimleri ve adeta piyango niteliğindeki o transfer gelişmelerinin detayları...
EMRE KILINÇ
Sivasspor'un yıldızı parlayan isimlerinden olan Emre Kılınç özellikle son dönem performanyıyla Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda... 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 'de sona eriyor.
OZAN TUFAN
Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Ozan Tufan da bedava transfer olabilir... Avrupa kulüplerinin de radarındaki Ozan'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de bitiyor.
ANDRE CASTRO
Göztepe'nin merkez orta sahasında forma giyen Portekizli yıldız Andre Casto da piyango transfer listesine girebilir... 31 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu sona erecek.
FILIP NOVAK
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden biri olan Çekyalı isim Filip Novak da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden. Başarılı sol bek sakatlığından dolayı ilk yarıyı kapattı ancak, yine de bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek potansiyelde.