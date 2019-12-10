Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri

Ara transfer dönemine sayılı günler kala, transfer hareketliliği de başladı. Son dakika gelişmelerin yaşandığı Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok oyuncu da bulunuyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birçok yıldız isminin sözleşmesi bu sezon itibariyle sona eriyor. Bu isimler ocak ayı itibarıyla bedavaya gidebilecek. İşte o liste...

10.12.2019 11:38 - Son Güncelleme: 10.12.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





