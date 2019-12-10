GaleriSpor

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri

Ara transfer dönemine sayılı günler kala, transfer hareketliliği de başladı. Son dakika gelişmelerin yaşandığı Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok oyuncu da bulunuyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birçok yıldız isminin sözleşmesi bu sezon itibariyle sona eriyor. Bu isimler ocak ayı itibarıyla bedavaya gidebilecek. İşte o liste...

10.12.2019 11:38 - Son Güncelleme: 10.12.2019 11:38
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri

İşte sözleşmesi bitecek olan Süper Lig'in yıldız isimleri ve adeta piyango niteliğindeki o transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri

EMRE KILINÇ

Sivasspor'un yıldızı parlayan isimlerinden olan Emre Kılınç özellikle son dönem performanyıyla Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda... 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 'de sona eriyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri

OZAN TUFAN

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Ozan Tufan da bedava transfer olabilir... Avrupa kulüplerinin de radarındaki Ozan'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de bitiyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri

ANDRE CASTRO

Göztepe'nin merkez orta sahasında forma giyen Portekizli yıldız Andre Casto da piyango transfer listesine girebilir... 31 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu sona erecek.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim bedavaya gidiyor | Son dakika transfer haberleri

FILIP NOVAK

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden biri olan Çekyalı isim Filip Novak da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden. Başarılı sol bek sakatlığından dolayı ilk yarıyı kapattı ancak, yine de bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek potansiyelde.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak
Jose Mourinho gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Çılgın teklifle kapıyı çalacak