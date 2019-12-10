Fenerbahçe transferde gaza bastı! Süper Lig'in 3 yıldızını alıyor

Süper Lig'de 14 hafta sonunda 25 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, şampiyonluk hedefi için ocak ayında transfer istiyor. Bu doğrultuda bir rapor hazırlayan sarı-lacivertli takımın hocası, Süper Lig'in 3 yıldızını listeye ekledi. Yönetim de Yanal'ın hazırladığı bu rapor doğrultusunda harekete geçti. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

10.12.2019 09:54 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





