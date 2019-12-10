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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Süper Lig'in 3 yıldızını alıyor

Süper Lig'de 14 hafta sonunda 25 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, şampiyonluk hedefi için ocak ayında transfer istiyor. Bu doğrultuda bir rapor hazırlayan sarı-lacivertli takımın hocası, Süper Lig'in 3 yıldızını listeye ekledi. Yönetim de Yanal'ın hazırladığı bu rapor doğrultusunda harekete geçti. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

10.12.2019 09:54 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Süper Lig'in 3 yıldızını alıyor

Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Süper Lig'in 3 yıldızını alıyor

Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Süper Lig'in 3 yıldızını alıyor

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Süper Lig'in 3 yıldızını alıyor

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve bu isteklerini yönetime de yapılan toplantıda iletti.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Süper Lig'in 3 yıldızını alıyor

Ersun Yanal'ın istediği üzerine sarı-lacivertli yönetim de ara transfer dönemi için bütçe ayrılmasına karar verdi.

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