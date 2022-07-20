Jorge Jesus'tan sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri | 15 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in konuğu olacak. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk kez resmi bir maça çıkacak sarı-lacivertliler, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken; Portekizli hocanın da kafasındaki kadroyu belirlediği öğrenildi. İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
20.07.2022 10:07 - Son Güncelleme: 20.07.2022 10:07
Sarı-lacivertli temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
JORGE JESUS'UN İLK RESMİ SINAVI
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Sarı Kanarya, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.