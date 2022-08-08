Beşiktaş bastırıyor! Konrad de la Fuente'de Barcelona ayrıntısı
Beşiktaş'ın yeni hedefi Konrad de la Fuente... Son olarak kadrosuna West Ham United'tan Masuaku'yu dahil eden Siyah-Beyazlılar, ortanın soluna yapacağı transfer için yoğun mesai harcıyor. Gündemine Marsilya forması giyen Konrad de la Fuente'yi alan siyah beyazlılar transferi bitirmek için girişimleri sürdürürken flaş bir Barcelona ayrıntısı ortaya çıktı.
08.08.2022 13:51 - Son Güncelleme: 08.08.2022 13:54
Beşiktaş'ın yeni hedefi Konrad de la Fuente... Son olarak kadrosuna West Ham United'tan Masuaku'yu dahil eden Siyah-Beyazlılar, ortanın soluna yapacağı transfer için yoğun mesai harcıyor.
MARSİLYA KONRAD DE LA FUENTE İÇİN DÖNÜŞ YAPTI
Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isim ise Konrad de la Fuente olmuştu. Marsilya forması giyen ABD'li yıldız futbolcu için Fransız kulüp Beşiktaş'a geri dönüş yaptı.
Fransız ekibi Marsilya bu nedenle 7 milyon Euro'dan aşağıya bir ücretle oyuncusunu elden çıkarmayı düşünmüyor. Fransızlar, ABD'li yıldızın kiralanmasına ise sıcak bakmıyor.
Barcelona altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.