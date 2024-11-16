İflas etmişti! Serveti dudak uçuklatıyordu! Boks efsanesi Mike Tyson’ın kaç parası var?

Mike Tyson, ringdeki efsanevi kariyerinin yanı sıra hayatındaki finansal iniş çıkışlarla da çok konuşulan bir isim. 1980'lerin sonlarından itibaren boks dünyasında bir fenomen haline gelen Tyson, 20 yaşında dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu olarak tarihe geçti. Bu başarı beraberinde ona büyük bir servet kazandırdı. Öyle ki kariyerinin zirvesinde yıllık gelirinin 300 milyon dolara kadar ulaştığı söyleniyor. Peki ünlü boksörün güncel serveti ne kadar? Gelin detaylara birlikte bakalım...

Serveti dudak uçuklatıyor Tyson'ın kişisel hataları ve aşırı harcamaları nedeniyle serveti hızla eridi. Ünlü boksör 2003 yılında iflasını açıklayarak 23 milyon dolar borçla karşı karşıya kaldı. Yine de zaman içinde bu mali krizin üstesinden gelmeyi başardı ve şu anda 10 milyon dolarlık bir net servete sahip olduğu biliniyor.Tyson'ın servetinin erimesinin en önemli nedenlerinden biri ise savurgan yaşam tarzıydı. Lüks arabalara, egzotik hayvanlara ve büyük malikanelere olan tutkusu onun harcamalarının boyutlarını gözler önüne seriyordu.