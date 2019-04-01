İtalyanlar onun için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı
İtalyanlar bir bir Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor! 34 yaşındaki Martin Skrtel için Inter ve Lazio devreye girdi. Öte yandan Skrtel, Parma ile temas haline. Son kararı ise Skrtel verecek.
01.04.2019 10:09
- Son Güncelleme: 01.04.2019 10:13
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Martin Skrtel'e sezon sonu İtalya yolu göründü. Sarı-Lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Slovak futbolcuya İtalya Serie A'dan teklifler olduğu öğrenildi. İlk olarak Parma Kulübü'nün Skrtel'in menajeri ile görüştüğü ve 34 yaşındaki oyuncunun da şu anda ailesiyle birlikte İtalya'da olduğu belirtildi.
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