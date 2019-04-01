İtalyanlar onun için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

ÜCRETİ YARI YARIYA İNECEK

Ancak, Parma için İtalya'ya giden Skrtel'e burada İnter ve Lazio kulüplerinden de teklif geldi. Skrtel'in bu nedenle henüz net bir cevap vermediği ve kulüplerle parasal konuların yanı sıra sözleşme süresiyle ilgili de görüşme halinde olduğu kaydedildi.