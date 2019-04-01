Fenerbahçe'ye iki yıldız geliyor
Golcü ve stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, sezon sonu transfer dönemi için isimleri belirledi. Golcü listesine ilk sıraya Torinolu Simone Zaza'yı alan Sarı Lacivertliler, savunma için de Cristian Zapata için zemin yoklamaya başladı.
01.04.2019 14:16
- Son Güncelleme: 01.04.2019 14:17
Gol yollarında yaşanan sıkıntıyı gidermek adına transfer hedefleri belirleyen sarı lacivertli ekip Ersun Yanal'ın onayladığı liste için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin golcü listesinde ilk sırada yer alan isimse Torino'nun İtalyan golcüsü Simone Zaza. Kanarya, 27 yaşındaki golcü için tüm şartları zorlayacak.
TORINO SATMAK İSTİYOR
Sezon başında Valencia'dan kiralanan Zaza'nın performansından memnun kalmayan Torino, 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu kullanmıştı.
İtalyan ekibinin Zaza'yı en kısa sürede satmak istediği, Fenerbahçe'nin de tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
'FENER OL' GELİRİYLE ALINACAK
Ali Koç yönetimi, daha önce İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan 27 yaşındaki santrfor için 10 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.