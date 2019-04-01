Fenerbahçe'ye iki yıldız geliyor

Golcü ve stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, sezon sonu transfer dönemi için isimleri belirledi. Golcü listesine ilk sıraya Torinolu Simone Zaza'yı alan Sarı Lacivertliler, savunma için de Cristian Zapata için zemin yoklamaya başladı.

01.04.2019 14:16 - Son Güncelleme: 01.04.2019 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





