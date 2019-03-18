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A Milli Takım'da sakatlık şoku!

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

18.03.2019 19:46 - Son Güncelleme: 18.03.2019 19:55
A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

TFF'den açıklama: Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

İşte Mehmet Topal'ın çıkartılması sonrasında A Milli Takım'ın mevcut aday kadrosu;

A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Mert Günok

A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Muhammed Şengezer

A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Uğurcan Çakır

A Milli Takım'da Mehmet Topal şoku!

Sinan Bolat

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