A Milli Takım'da sakatlık şoku!
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.
18.03.2019 19:46
- Son Güncelleme: 18.03.2019 19:55
TFF'den açıklama: Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
İşte Mehmet Topal'ın çıkartılması sonrasında A Milli Takım'ın mevcut aday kadrosu;
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