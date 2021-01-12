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Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak rakipleri ile arasındaki farkı artırmak isteyen Galatasaray, transferde bombaları patlatmak istiyor. Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından isim vererek istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den Galatasaray'a flaş bir teklif geldi. Süper Lig ekibi İrfan Can'a karşılık Galatasaray'dan sürpriz bir ismi takas yoluyla istedi. İşte detaylar...

12.01.2021 15:30 - Son Güncelleme: 12.01.2021 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





