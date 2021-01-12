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Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak rakipleri ile arasındaki farkı artırmak isteyen Galatasaray, transferde bombaları patlatmak istiyor. Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından isim vererek istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den Galatasaray'a flaş bir teklif geldi. Süper Lig ekibi İrfan Can'a karşılık Galatasaray'dan sürpriz bir ismi takas yoluyla istedi. İşte detaylar...

12.01.2021 15:30 - Son Güncelleme: 12.01.2021 15:30
Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

Yoğun bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Başakşehir'den gündemine İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı almıştı.

Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

Galatasaray'ın transfer listesinde olan İrfan Can Kahveci için Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'den de açıklama gelmişti.

Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

Tecrübeli teknik adam, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

MENAJERİ DE KONUŞTU
Bu açıklamanın ardından milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, İrfan Can Kahveci transferi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

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