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Galatasaray'dan Fransa'ya transfer harekatı! Omar'ın yerine Kenny Lala geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonunda eleyerek çeyrek finale kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Sezon sonu Şener ve Linnes'in sözleşmesinin sona erecek olması, Omar'ın da yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle sağ bek arayışına giren sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg forması giyen Kenny Lala'nın peşine düştü. Galatasaray'a bu transferde 2 rakip çıktı.

13.01.2021 12:09 - Son Güncelleme: 13.01.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





