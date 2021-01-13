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Galatasaray'dan Fransa'ya transfer harekatı! Omar'ın yerine Kenny Lala geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonunda eleyerek çeyrek finale kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Sezon sonu Şener ve Linnes'in sözleşmesinin sona erecek olması, Omar'ın da yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle sağ bek arayışına giren sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg forması giyen Kenny Lala'nın peşine düştü. Galatasaray'a bu transferde 2 rakip çıktı.

fotomac.com.tr
13.01.2021 12:09 - Son Güncelleme: 13.01.2021 12:10
Galatasaray'da Fransa'ya transfer harekatı! Omar'ın yerine Kenny Lala geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fransa'ya transfer harekatı! Omar'ın yerine Kenny Lala geliyor

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda masaya yeni bir isim daha geldi

Galatasaray'da Fransa'ya transfer harekatı! Omar'ın yerine Kenny Lala geliyor

Aslan, Şener ve Martin Linnes'in sözleşmeleri sona ermesi nedeniyle Fransız futbolcuyu gündemine aldı.

Galatasaray'da Fransa'ya transfer harekatı! Omar'ın yerine Kenny Lala geliyor

Sarı-kırmızılı ekibin, Strasbourg'da forma giyen sağ bek Kenny Lala için temas halinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Fransa'ya transfer harekatı! Omar'ın yerine Kenny Lala geliyor

Galatasaray dışında Fransa'dan Marsilya'nın da talip olduğu 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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