İtalyan basınından flaş iddia! Galatasaray'da Falcao yerine yeni golcü
Süper Lig'de Ankaragücü'ne yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da gözler sezon sonu yapılacak transferlere döndü. Falcao ile maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in yanına İtalyan golcüyü getirmeyi planlıyor.
04.03.2021 15:35
- Son Güncelleme: 04.03.2021 15:35
Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içine girerken, bir yandan da sezon sonu transferleri için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve liderlik konusunda ağır bir yara almıştı.
Maçın ardından Cimbom, antrenmanlarına ara vermeden devam ederken bir yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.
Sarı kırmızılılarda sezon sonu Radamel Falcao'nun ayrılığı beklenirken, Kolombiyalı golcü yerine gelecek ismin de hemen hemen belli olduğu ifade ediliyor.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Cimbom, sezon sonunda dev golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor...