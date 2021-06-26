İtalyan basınından bomba Attila Szalai iddiası!
Fenerbahçe, geçtiğimiz ara transfer sezonunda Macar stoper Attila Szalai'yi transfer etmiş ve genç savunmacı, oynadığı futbolla futbolseverleri kendine hayran bırakmıştı. Fenerbahç'deki başarılı oyunuyla beraber Macaristan'ın EURO 2020 kadrosuna da dahil edilen Attila Szalai, burada da etkili bir performans sergilemiş ve adını Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine yazdırmayı başarmıştı. West Ham United başta olmak üzere İngiliz takımlarının gözdesi haline gelen Szalai için bir yeni iddia da İtalya'dan geldi.
26.06.2021 12:32
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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olacak gibi... Öyle ki, ara transfer sezonunda Apollon Limassol'dan 2 milyon euro bonservisle transfer edilen Macar stoper, şimdiden değerini katlamış ve Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine adını yazdırmış durumda.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Attila Szalai için transfer defteri de açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Szalai'ye olan ilgi hayli arttı" ifadesinin altında yatan sebep de belli oldu. West Ham, Leicester gibi kulüplerin, sarı lacivertlilere oyuncu için teklifte bulunduğu ifade edilirken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı.