İtalyan basınından bomba Attila Szalai iddiası!

Yaşanan bu gelişmenin ardından Attila Szalai için transfer defteri de açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Szalai'ye olan ilgi hayli arttı" ifadesinin altında yatan sebep de belli oldu. West Ham, Leicester gibi kulüplerin, sarı lacivertlilere oyuncu için teklifte bulunduğu ifade edilirken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı.