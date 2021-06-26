Burak Yılmaz EURO 2020 hezimeti sonrası tatile çıktı Avrupa’da uçamadı Bodrum’da uçtu! Teknenin kirası öyle böyle değil

Türkiye'nin büyük beklentilerle EURO 2020'den henüz grup aşamasından 3'te 3'lük bir mağlubiyet hezimetiyle dönen Milli takımın yıldızları tatile çıktı. Onlardan biri de hücumda kendisinden çok şey beklenen ancak zayıf kalan Burak Yılmaz, turnuva sonrası daha önce ayrılıp barıştığı İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı'yla birlikte tatile çıktı. Burak Yılmaz'ın kiraladığı teknenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

26.06.2021 11:45 - Son Güncelleme: 26.06.2021 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





