Burak Yılmaz EURO 2020 hezimeti sonrası tatile çıktı Avrupa’da uçamadı Bodrum’da uçtu! Teknenin kirası öyle böyle değil
Türkiye'nin büyük beklentilerle EURO 2020'den henüz grup aşamasından 3'te 3'lük bir mağlubiyet hezimetiyle dönen Milli takımın yıldızları tatile çıktı. Onlardan biri de hücumda kendisinden çok şey beklenen ancak zayıf kalan Burak Yılmaz, turnuva sonrası daha önce ayrılıp barıştığı İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı'yla birlikte tatile çıktı. Burak Yılmaz'ın kiraladığı teknenin fiyatı ise dudak uçuklattı.
26.06.2021 11:45
- Son Güncelleme: 26.06.2021 11:46
Fransa'da Lille forması altında şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Burak Yılmaz, sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atıyor.
35 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz gün kiraladığı lüks gulet tekneyle Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde eski eşi İstem Atilla, çocukları Nazlı ve Derin ile zodyak bota binen yıldız oyuncunun, deniz aracını kendisi kullanması dikkatlerden kaçmadı.
Ailesiyle tatil sezonunu açan Burak Yılmaz'ın, kiraladığı lüks teknenin günlük kirası ise dudak uçuklattı.
Cennet Koyu'nda objektiflere yansıyan söz konusu guletin günlük fiyatının yaklaşık 83 bin TL olduğu öğrenildi.