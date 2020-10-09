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İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Gözdağını antrenmandan verdi

Transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu İtalya'da gündemden düşmüyor. Transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya katılan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yeni kulübüyle siftah yaptı. İdmanda gösterdiği performansla göz dolduran Muriqi, attığı gollerle de İtalyan basınının dikkatini çekti.

09.10.2020 10:46 - Son Güncelleme: 09.10.2020 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





