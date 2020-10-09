İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Gözdağını antrenmandan verdi
Transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu İtalya'da gündemden düşmüyor. Transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya katılan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yeni kulübüyle siftah yaptı. İdmanda gösterdiği performansla göz dolduran Muriqi, attığı gollerle de İtalyan basınının dikkatini çekti.
09.10.2020 10:46
- Son Güncelleme: 09.10.2020 10:46
Türkiye'de transfer sezonunun açılmasından sora Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi hem Avrupa hem de Türkiye basınında geniş yer buldu.
Zaman zaman yılan hikayesine dönen transfer süreci, Fenerbahçe'nin İtalyan kulüple anlaşmasının ardından resmileşti.
Lazio taraftarının da uzun süre beklediği transfer, Lazio'nun Fenerbahçe'ye 17.5 milyon euro+bonuslar karşılığında gerçekleşti.
Transferin gerçekleşmesinin ardından Roma'ya giden Vedat Muriqi, imza öncesi sağlık kontrolleri gerçekleştirdiği sırada yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuç çıkmasının ardından 15 gün idmanlara çıkamamıştı.
Geçtiğimiz günlerde tekrar sağlık kontrolüne giren oyuncunun test sonucu negatif çıktı ve yeni kulübüyle ilk antrenmanlarına çıktı.