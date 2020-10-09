Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...

SCHUMACHER İÇİN ÇOK FAZLA BEKLENDİ

Schumacher'in Fransa ve İsviçre'deki yoğun bakım ve ameliyat dönemleriyle ilgili bazı ünlü nörolog ve beyin cerrahlarının da açıklama yaptığı belgesel, 7 yıllık süreçte bazı bilinmeyenlere de ışık tutuyor.