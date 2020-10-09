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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesinin son sağlık durumu hakkında pek çok iddia da ortada dolaşıyor. Ancak bu kez iddialar farklı bir boyuta ulaştı.

09.10.2020 12:26 - Son Güncelleme: 09.10.2020 12:26
Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir komada ve tedavi süreci hala sürüyor.

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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürerken hakkındaki tartışmalar ise kazanın 7 yıl sonrasında dahi bitmiyor.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...

"AMELİYAT İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEDİLER"
"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." diye konuştu.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...

SCHUMACHER İÇİN ÇOK FAZLA BEKLENDİ
Schumacher'in Fransa ve İsviçre'deki yoğun bakım ve ameliyat dönemleriyle ilgili bazı ünlü nörolog ve beyin cerrahlarının da açıklama yaptığı belgesel, 7 yıllık süreçte bazı bilinmeyenlere de ışık tutuyor.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...

"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." ifadelerini kullandı.

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