Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında olay açıklamalar: Her türlü hileyi kullanan iğrenç bir Alman...
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesinin son sağlık durumu hakkında pek çok iddia da ortada dolaşıyor. Ancak bu kez iddialar farklı bir boyuta ulaştı.
"AMELİYAT İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEDİLER"
"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." diye konuştu.
"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." ifadelerini kullandı.