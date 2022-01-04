Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede
10 Ocak'ta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un dünyaca ünlü Alman hoca ile anlaşmaya yaklaştığına dair iddialar kulislerle konuşulmaya başlandı. Löw'ün eski öğrencisi Mesut Özil'in de ikna turlarında yer aldığı konuşuluyor.
04.01.2022 11:16
- Son Güncelleme: 04.01.2022 11:17
Buna karşın 61 yaşındaki teknik adamın hem yüksek maliyeti hem de 5 büyük ligde üst düzey takım çalıştırma beklentisi Fenerbahçe ihtimalini azaltıyordu.
Ancak Fenerbahçe kulislerinde dün akşamtan itibaren konuşulanlar taraftarlar arasında fazlasıyla heyecan yaratmış durumda.
Yeni teknik adamın Adana Demirspor maçında mutlaka takımın başında olmasını isteyen Fenerbahçe yönetiminin en geç cumartesi gününe kadar büyük bilmeceye son vermesi bekleniyor.