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Haberler Spor Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

10 Ocak'ta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un dünyaca ünlü Alman hoca ile anlaşmaya yaklaştığına dair iddialar kulislerle konuşulmaya başlandı. Löw'ün eski öğrencisi Mesut Özil'in de ikna turlarında yer aldığı konuşuluyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
04.01.2022 11:16 - Son Güncelleme: 04.01.2022 11:17
Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

Sosyal medya üzerinden de yönetime yakın olduğu bilinen birçok hesabın, Löw'le ilgili olumlu mesajlar atması taraftarları fazlasıyla heyecanlandırmış durumda.

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Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

31 Temmuz 2021'de 15 yıllık Almanya Milli Takımı macerası son bulan başarılı hocayla Sarı-Lacivertliler'in sıcak temas halinde olduğu biliniyor.

Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

MESUT ÖZDİL DEVREDE
Löw'ün eski öğrencisi Mesut Özil'in de ikna turlarında yer aldığı konuşuluyor.

Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede


Buna karşın 61 yaşındaki teknik adamın hem yüksek maliyeti hem de 5 büyük ligde üst düzey takım çalıştırma beklentisi Fenerbahçe ihtimalini azaltıyordu.

Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

Ancak Fenerbahçe kulislerinde dün akşamtan itibaren konuşulanlar taraftarlar arasında fazlasıyla heyecan yaratmış durumda.

Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

Yeni teknik adamın Adana Demirspor maçında mutlaka takımın başında olmasını isteyen Fenerbahçe yönetiminin en geç cumartesi gününe kadar büyük bilmeceye son vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Joachim Löw heyecanı: Ali Koç sıcak temasta! Mesut Özil de devrede

Sarı-Lacivertliler'in listesinde Löw'ün dışında Slaven Bilic, Jorge Jesus, Nico Kovac, Okan Buruk ve İsmail Kartal da bulunuyor.

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