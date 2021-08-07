Fenerbahçe'den son dakika Felipe Caicedo hamlesi! Dikkat çeken Vedat Muriç detayı...
Gol yollarında geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntıyı önümüzdeki sezon kaliteli bir forvetle çözmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in Felipe Caicedo ile yakından ilgilendiği iddia edildi.
Bu sezon transferde hata yapmak istemeyen ve direkt olarak ilk 11'de görev yapacak kalitede bir golcü arayan Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
Eski futbolcusu Vedat Muriç için bir süredir temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in Kosovalı golcünün takım arkadaşı olan Felipe Caicedo ile yakından ilgilendiği iddia edildi.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vedat ve Caicedo ikilisinden birinin satışına sıcak baktığı, Felipe Caicedo'nun sözleşmesinin 2022 yılında sona erecek olmasından dolayı Ekvadorlu oyuncunun takımdan ayrılmasının daha yüksek bir ihtimal olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ile birlikte Caicedo için Atalanta ve Inter 'in de devrede olduğu aktarılırken Lazio'nun 32 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde ederek satışı gerçekleştirmek istediği vurgulandı.
Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde olduğu iddia edilen Felipe Caicedo, geçtiğimiz sezon Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi sırasında takasta gündeme gelmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.