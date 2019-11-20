Fatih Terim'den forvet sürprizi! Galatasaray'a Başakşehir ayarı...

Hem ligdeki kötü gidişat hem de sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Şener, Falcao, Andone, Belhanda, Muslera, Babel, Luyindama ve Lemina'nın sakatlıkları bulunuyor. Özellikle Fatih Terim'in forvet kararı ise merakla bekleniyordu. Tecrübeli teknik adam bu konuda sürpriz bir karara imza atacak. İşte Aslan'ın muhtemel Başakşehir 11'i...

20.11.2019 15:14 - Son Güncelleme: 20.11.2019 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





