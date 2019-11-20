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Fatih Terim'den forvet sürprizi! Galatasaray'a Başakşehir ayarı...

Hem ligdeki kötü gidişat hem de sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Şener, Falcao, Andone, Belhanda, Muslera, Babel, Luyindama ve Lemina'nın sakatlıkları bulunuyor. Özellikle Fatih Terim'in forvet kararı ise merakla bekleniyordu. Tecrübeli teknik adam bu konuda sürpriz bir karara imza atacak. İşte Aslan'ın muhtemel Başakşehir 11'i...

20.11.2019 15:14 - Son Güncelleme: 20.11.2019 15:18
Fatih Terim'den forvet sürprizi! Galatasaray'a Başakşehir ayarı...

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, milli takım kampında bulunan futbolcuların sakatlığı moralleri bozdu.

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Galatasaray'a Başakşehir ayarı...

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar, kadroda mecburi bir değişimin yolunu açtı.

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Galatasaray'a Başakşehir ayarı...

FORVET SIKINTISI

Üst üste çok zorlu ve kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor.

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Galatasaray'a Başakşehir ayarı...

Andone'nin devreyi kapatması, Falcao'nun da tedavisinin en az 2 hafta daha süreceğinin açıklanmasından sonra bir kötü haber Ryan Babel'den geldi. Hollandalı yıldız, milli takımda sakatlandı...

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Galatasaray'a Başakşehir ayarı...

SAKATLIĞIN BOYUTU BELİRSİZ

Babel'in dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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