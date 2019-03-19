İşte tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü!

France Football Dergisi, tarihin en iyi 50 teknik direktörünü sıraladı. Listede yolu Türkiye'den geçen isimlerde var.

Yayımlanan listede eleştirilen bazı noktalar da var. Özellikle kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunan Jürgen Klopp'un, Arsenal'ın efsanesi Arsene Wenger'in üzerine gösterilmesi eleştiri konusu oldu. İşte derginin listesine göre dünya çapındaki tanıdık isimlerin sıralaması ve zirvedeki teknik adam...