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İşte tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü!

Tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü açıklandı. Listede Türkiye'den yolu geçen pek çok teknik adam da yer alırken, herhangi bir Türk çalıştırıcı yer bulamadı.

19.03.2019 17:47 - Son Güncelleme: 19.03.2019 17:50
İşte tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü!

France Football Dergisi, tarihin en iyi 50 teknik direktörünü sıraladı. Listede yolu Türkiye'den geçen isimlerde var.

Yayımlanan listede eleştirilen bazı noktalar da var. Özellikle kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunan Jürgen Klopp'un, Arsenal'ın efsanesi Arsene Wenger'in üzerine gösterilmesi eleştiri konusu oldu. İşte derginin listesine göre dünya çapındaki tanıdık isimlerin sıralaması ve zirvedeki teknik adam...

İşte tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü!

49. Antonio Conte

İşte tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü!

45. Frank Rijkaard (Galatasaray'ı çalıştırdı)

İşte tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü!

44. Luis Aragones (Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırdı)

İşte tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü!

41. Mircea Lucescu (Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve milli takımı çalıştırdı)

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