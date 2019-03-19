Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'
Hem Galatasaray'ın hem Türkiye spor tarihinin efsane isimlerinden biri hiç kuşkusuz Fatih Terim. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, her daim gündemde olan bir isim. Gerek basın toplantıları, gerek İngilizcesi, gerek aldığı cezalarla hep konuşuluyor. Peki daha önce Fatih Terim'in adının Beşiktaş ile anıldığını görmüş müydünüz? Birazdan Fatih Terim, Galatasaray ve Beşiktaş üçlüsü hakkında okuyacaklarını sizi çok şaşırtacak. İşte Fatih Terim hakkında şoke eden o gerçek.
Basın toplantısında sinirlenmeleri, İngilizcesi, aldığı cezalar ve en önemlisi Galatasaray tarihine adını yazdırması ile Fatih Terim, Türkiye spor tarihinin ekol isimlerinden biri. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenen Fatih Terim ve yönetiminde Galatasaray gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Serdar Aziz'i de takımda istememesi ile olay yaratan Fatih Terim hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.