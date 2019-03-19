Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'

Hem Galatasaray'ın hem Türkiye spor tarihinin efsane isimlerinden biri hiç kuşkusuz Fatih Terim. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, her daim gündemde olan bir isim. Gerek basın toplantıları, gerek İngilizcesi, gerek aldığı cezalarla hep konuşuluyor. Peki daha önce Fatih Terim'in adının Beşiktaş ile anıldığını görmüş müydünüz? Birazdan Fatih Terim, Galatasaray ve Beşiktaş üçlüsü hakkında okuyacaklarını sizi çok şaşırtacak. İşte Fatih Terim hakkında şoke eden o gerçek.

19.03.2019 16:43 - Son Güncelleme: 19.03.2019 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





