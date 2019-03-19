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Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'

Hem Galatasaray'ın hem Türkiye spor tarihinin efsane isimlerinden biri hiç kuşkusuz Fatih Terim. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, her daim gündemde olan bir isim. Gerek basın toplantıları, gerek İngilizcesi, gerek aldığı cezalarla hep konuşuluyor. Peki daha önce Fatih Terim'in adının Beşiktaş ile anıldığını görmüş müydünüz? Birazdan Fatih Terim, Galatasaray ve Beşiktaş üçlüsü hakkında okuyacaklarını sizi çok şaşırtacak. İşte Fatih Terim hakkında şoke eden o gerçek.

19.03.2019 16:43 - Son Güncelleme: 19.03.2019 16:56
Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'

Basın toplantısında sinirlenmeleri, İngilizcesi, aldığı cezalar ve en önemlisi Galatasaray tarihine adını yazdırması ile Fatih Terim, Türkiye spor tarihinin ekol isimlerinden biri. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenen Fatih Terim ve yönetiminde Galatasaray gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Serdar Aziz'i de takımda istememesi ile olay yaratan Fatih Terim hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'

Takvimler 1975 yılını gösterdiğinde Fatih Terim kendisini hem resmi olarak hem de gönül bağıyla Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imzasını atar.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'

Bu sözleşme sonrası hem oyunculuğu hem de teknik direktörlüğü ile Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olur Fatih Terim. Ancak işler hiç göründüğü gibi değilse? Fatih Terim'in gönlünde yatan aslan Beşiktaş ise?

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'

İLLE DE BEŞİKTAŞ

Fatih Terim'in spora başladığı kulüp olan Adana Demirsporlu yöneticiler panik içerisinde. Nedeni ise o dönemin takımın en önemli oyuncusu olan Fatih Terim'e 350 bin lira teklif etmelerine rağmen 'Söz verdim ille de Beşiktaş'a gideceğim, başka takımda oynamam' demesi.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den Beşiktaş'a söz 'İlle de...'

Kararlarımızda ne kadar ısrarcı olursak olalım, kader bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Fatih Terim'in bu açıklamasından tam bir yıl sonra, takvimler 1975 yılını gösterdiğinde spor tarihinin efsane imzalarından biri atılmış olur.

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