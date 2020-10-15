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İşte Radamel Falcao'nun yeni adresi! Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda puan kayıpları yaşayan ve Avrupa'dan elenen Galatasaray'da bir numaralı maddenin Falcao olduğu öğrenildi. Kolombiyalı golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı ve açılan maaş bütçesinin yıldız bir isim için kullanılacağı ortaya çıktı.

15.10.2020 10:54 - Son Güncelleme: 15.10.2020 10:54
İşte Radamel Falcao'nun yeni adresi! Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor

Sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile sahasında berabere kalmış, dördüncü haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

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İşte Radamel Falcao'nun yeni adresi! Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmedi.

İşte Radamel Falcao'nun yeni adresi! Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor

Cimbom'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Radamel Falcao için yeni bir iddia gündeme geldi.

İşte Radamel Falcao'nun yeni adresi! Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor

Devre arasına kadar G.Saray'da sergileyeceği performans Kolombiyalı yıldızın kaderini şekillendirecek.

İşte Radamel Falcao'nun yeni adresi! Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor

YENI DURAĞI INTER MIAMI
Yıldız golcünün grafiğini yükseltememesi ve gollerini atamaması halinde ocak ayında ABD ekiplerinden Inter Miami'ye transferi gündemine alacağı öğrenildi.

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