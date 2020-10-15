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İşte Radamel Falcao'nun yeni adresi! Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda puan kayıpları yaşayan ve Avrupa'dan elenen Galatasaray'da bir numaralı maddenin Falcao olduğu öğrenildi. Kolombiyalı golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı ve açılan maaş bütçesinin yıldız bir isim için kullanılacağı ortaya çıktı.

15.10.2020 10:54 - Son Güncelleme: 15.10.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





