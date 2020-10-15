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A Milli Takım’ın yer aldığı Uluslar Ligi B Grubu'nda puan durumu! Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
A Milli Takım’ın yer aldığı Uluslar Ligi B Grubu'nda puan durumu! Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti. Milliler, 2-0 geriye düştüğü maçta pes etmedi, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Grupta oynanan diğer maçta ise Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, lider Rusya'nın 5 puan gerisinde kaldı. Ay-Yıldızlılar böylece grupta ilk 2 şansını zora soktu. Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu nasıl? Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür ve detaylar...
15.10.2020 11:16
- Son Güncelleme: 15.10.2020 11:16
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Şenol Güneş ve öğrencileri 4. haftayı da galibiyet alamadan tamamladı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça istediği gibi başlayamayan A Milli Takımımız, 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in attığı golün ardından ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Oyunun ikinci yarısında Aleksandar Mitrovic'in penaltıdan farkı 2'ye yükseltmesi sonrasında hareketlenen Şenol Güneş'in öğrencileri, 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Oyunun 76. dakikasında da Hakan'ın asistini iyi değerlendiren Ozan Tufan, maça dengeyi getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki taraf da skoru değiştiremeyince mücadele 2-2 sona erdi.
LİDERLİK ŞANSIMIZ SÜRÜYOR
Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla grubunda 4. maçlar sonunda puanını 3'e yükseltti. Grubun ilk iki sırasında yer alan Rusya ve Macaristan'ın 0-0 berabere kalması sonrasında önemli bir fırsatı kaçıran Türkiye, liderlik şansını son maçlara taşıdı.