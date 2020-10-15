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A Milli Takım’ın yer aldığı Uluslar Ligi B Grubu'nda puan durumu! Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti. Milliler, 2-0 geriye düştüğü maçta pes etmedi, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Grupta oynanan diğer maçta ise Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, lider Rusya'nın 5 puan gerisinde kaldı. Ay-Yıldızlılar böylece grupta ilk 2 şansını zora soktu. Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu nasıl? Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür ve detaylar...

15.10.2020 11:16 - Son Güncelleme: 15.10.2020 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





