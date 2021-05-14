İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...

Bunda mesafe aldık. Şiddeti ve kötülüğü istemiyoruz ve bunun içinde olmayacağız. Hedefimiz ve planımız belli. Futbolcularla birlikte biz büyük bir aileyiz. Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Sevgi hoşgörüyü getirir. Hoşgörü de başarıyı. Doğru olup hep birlikte başarılı olacağız.