İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...
Son dakika haberine göre A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 öncesi yapılacak kampının geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı. Kadroda Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'dan ise Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk kez yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda da bulundu. İşte A Milli Takım'ın kamp kadrosu ve Şenol Güneş'in açıklamaları...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar
Olağanüstü koşullar devam ettiği için toplantımızı online yapıyoruz. Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Milli Takım benim için herkesten ve her şeyden önemlidir. Onu korumak asli görevimizdir. Başarımızın moral ve güveni arttıracağını biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi.
Bunda mesafe aldık. Şiddeti ve kötülüğü istemiyoruz ve bunun içinde olmayacağız. Hedefimiz ve planımız belli. Futbolcularla birlikte biz büyük bir aileyiz. Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Sevgi hoşgörüyü getirir. Hoşgörü de başarıyı. Doğru olup hep birlikte başarılı olacağız.