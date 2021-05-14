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İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...

Son dakika haberine göre A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 öncesi yapılacak kampının geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı. Kadroda Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'dan ise Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk kez yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda da bulundu. İşte A Milli Takım'ın kamp kadrosu ve Şenol Güneş'in açıklamaları...

14.05.2021 11:41 - Son Güncelleme: 14.05.2021 11:53
İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı.



İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar
Olağanüstü koşullar devam ettiği için toplantımızı online yapıyoruz. Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Milli Takım benim için herkesten ve her şeyden önemlidir. Onu korumak asli görevimizdir. Başarımızın moral ve güveni arttıracağını biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...

Bunda mesafe aldık. Şiddeti ve kötülüğü istemiyoruz ve bunun içinde olmayacağız. Hedefimiz ve planımız belli. Futbolcularla birlikte biz büyük bir aileyiz. Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Sevgi hoşgörüyü getirir. Hoşgörü de başarıyı. Doğru olup hep birlikte başarılı olacağız.

İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...

Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız ilkemiz var. Geçmişi biliyoruz. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Pandemi hala bizi etkilemeye devam ediyor. Bununla ilgili çözümlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Zor geçen 2020 yılından bu yana buralardayız.

İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...

Futbolun günlük başarılardan daha önemli olduğunun farkındayız. Avrupa ve dünya şampiyonaları insanları bir araya getiriyor. 3,5 milyar insanı bir araya getiriyor. Bunun öneminin de farkındayız. Aynı hedefler için yarışmanın, milyonlarca insan olarak tek ve büyük hedefe kilitleneceğiz.

İşte Milli Takım'ın 30 kişilik EURO 2020 kadrosu! Şenol Güneş'ten kadroda büyük sürpriz...

Ligi geride bırakmamız gerekiyor. Tabii ki başarılı olan, şampiyon olan, küme düşenler olacaktır. Bunlar her yıl tekrarlanan şeyler. Alt liglerde şampiyon olan takımları kutluyorum. Düşen takımlarında tekrar geri gelmelerini diliyoruz.