Vav TV İzle

SON DAKİKA! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hangi takımlı? İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttuğu takımlar

Türkiye nefesini tuttu ve Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe - Beşiktaş, Galatasaray - Yeni Malatyaspor ve Kayserispor - Fenerbahçe maçlarına kilitlendi. Karşılaşmalar öncese TFF maçların hakemlerini açıkladı. Son maçlarda düdük çalacak olan Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'in hangi takımları tuttukları merak ediliyor. İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttukları takımlar...

14.05.2021 14:51 - Son Güncelleme: 14.05.2021 15:08
SON DAKİKA! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hangi takımlı? İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttuğu takımlar

Türkiye nefesini tuttu ligin son haftasına kilitlendi. TFF son haftada maçları yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı. Buna göre Göztepe - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında Cüneyt Çakır, Kayserispor - Fenerbahçe maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hangi takımlı? İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttuğu takımlar

Peki ligin kaderini belirleyecek hakemler hangi takımları tutuyor?

İŞTE HAKEMLERİN TUTTUKLARI TAKIMLAR

SON DAKİKA! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hangi takımlı? İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttuğu takımlar
SON DAKİKA! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hangi takımlı? İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttuğu takımlar

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

SON DAKİKA! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hangi takımlı? İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttuğu takımlar

SERKAN TOKAT

Galatasaray