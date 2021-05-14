SON DAKİKA! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hangi takımlı? İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttuğu takımlar

Türkiye nefesini tuttu ve Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe - Beşiktaş, Galatasaray - Yeni Malatyaspor ve Kayserispor - Fenerbahçe maçlarına kilitlendi. Karşılaşmalar öncese TFF maçların hakemlerini açıkladı. Son maçlarda düdük çalacak olan Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'in hangi takımları tuttukları merak ediliyor. İşte ligin kaderini belirleyecek hakemlerin tuttukları takımlar...

14.05.2021 14:51 - Son Güncelleme: 14.05.2021 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





