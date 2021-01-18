Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı yorum: Tipik Anadolu takımı

Hani Galatasaraylılar maçın ardından farkın daha çok olmamasına sevinmiştir diye düşünüyorum. Beşiktaş bu oyuna daha çok pozisyon bulmalıydı. 10 numara eksikliği vardı ama iki klas ayak; Josef de Souza ve N'Koudou zaferi getiren golleri kaydederek Kartal'ı zirvede tuttu. Tabii Galatasaray'ın totalde son 35 dakikayı 10 kişi oynamasını hesaba katmak gerek. Sergen hocanın ilk 11'de sahaya sürdüğü Oğuzhan beklenen verimlilikten uzaktı.