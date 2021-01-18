Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı yorum: Tipik Anadolu takımı
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Nefes kesen derbinin ardından spor yazarları bugünkü köşelerinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray derbisini dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
SİNAN VARDAR - DERBİLERİN KRALI
Sergen Yalçın, beklediğim gibi 3 puanı istiyordu ve siyah-beyazlı takım 90 dakika boyunca tempoyu yüksek tuttu. Beşiktaş'ın baskısını 90 dakikaya yayması övgüyü hak etti. Galatasaray tabii ki Beşiktaş'ın 100 yılı aşkın ezeli rakibi ama dün sarı-kırmızılı takım tipik Anadolu takımı gibiydi.
Hani Galatasaraylılar maçın ardından farkın daha çok olmamasına sevinmiştir diye düşünüyorum. Beşiktaş bu oyuna daha çok pozisyon bulmalıydı. 10 numara eksikliği vardı ama iki klas ayak; Josef de Souza ve N'Koudou zaferi getiren golleri kaydederek Kartal'ı zirvede tuttu. Tabii Galatasaray'ın totalde son 35 dakikayı 10 kişi oynamasını hesaba katmak gerek. Sergen hocanın ilk 11'de sahaya sürdüğü Oğuzhan beklenen verimlilikten uzaktı.
Ghezzal da tutuktu ama Atiba ve Josef oyuna ağırlığı koyan isimlerdi. Siyah-beyazlı takımda Vida ve Montero hatasız oynarken Rıdvan ve Rosier yine görevini eksiksiz yaptılar. Genç kaleci Ersin'in bir ara canının sıkıldığını düşünsem de maçın son dakikasında harika bir kurtarış yaptı. Beşiktaş'ın kolej havası yapısı dün tüm gerçekliğiyle sergilendi.