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Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı

Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, yeniden sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelirken; futbolcunun menajerinden flaş bir açıklama geldi.

17.01.2021 14:23 - Son Güncelleme: 17.01.2021 14:23
Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı

Sezon sonu ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin transferde hareketli günler geçirmesi, sarı kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı

Fatih Terim'in talimatıyla yönetim orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı

Sezon başında orta sahada kimin oynayacağı büyük bir soru işareti iken Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı oraya devşirerek önemli bir başarıya imza attı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı

ALTERNATİFİ YOK

Genç oyuncu her ne kadar o mevkide başarılı bir performans sergilese de alternatifi olmaması yönetimi harekete geçirdi.

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