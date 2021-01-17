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Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı
Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı
Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, yeniden sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelirken; futbolcunun menajerinden flaş bir açıklama geldi.
17.01.2021 14:23
- Son Güncelleme: 17.01.2021 14:23
Sezon sonu ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin transferde hareketli günler geçirmesi, sarı kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.
Fatih Terim'in talimatıyla yönetim orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Sezon başında orta sahada kimin oynayacağı büyük bir soru işareti iken Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı oraya devşirerek önemli bir başarıya imza attı.
ALTERNATİFİ YOK
Genç oyuncu her ne kadar o mevkide başarılı bir performans sergilese de alternatifi olmaması yönetimi harekete geçirdi.