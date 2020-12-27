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Fenerbahçe'nin yeni transferini İtalyanlar duyurdu! Defansa tecrübeli takviye
Fenerbahçe'nin yeni transferini İtalyanlar duyurdu! Defansa tecrübeli takviye
Sezon öncesi transfer ettiği Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de stoper arayışları yeniden başladı. Devre arası transfer döneminde savunmayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekibin transfer çalışmasıyla ilgili İtalya'dan flaş bir haber geldi. İşte detaylar...
27.12.2020 14:35
- Son Güncelleme: 27.12.2020 14:35
Süper Lig'de bu sezon özellikle iç sahada istikrarsız bir performansa imza atan Fenerbahçe, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi.
Yaşadığı sürpriz mağlubiyetlerin ardından defans hattı sıkça eleştirilen sarı-lacivertli takımın, bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin gündemine aldığı o ismi ise İtalyan basını duyurdu. İşte tüm detaylar...
La Lazio Siamo Noi adlı sitede yer alan özel habere göre daha önce Vedat Muriqi için etkileşimde bulunan Lazio ve Fenerbahçe bu kez Rumen savunmacı Stefan Radu için rolleri değişti.
Sarı-lacivertli takımın, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli defans oyuncusunu ocak ayında transfer etmek istediği ifade edildi.